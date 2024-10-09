Kahramankazan'da 607 Gram Kokain Ele Geçirildi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir araçta 607 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Araçta 607 gram kokain ele geçiren ekipler sürücü V.B'yi gözaltına aldı.
Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen V.B. tutuklandı.
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