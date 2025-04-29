Kahramankazan'da Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Sancar Mahallesi'nde sürdürülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçenin farklı noktalarında yol yenileme ve asfaltlama faaliyetleri devam ediyor. Çalışmaları sahada takip eden Çırpanoğlu, ekiplerle sohbet ederek kolaylıklar diledi ve teknik ekipten sürece ilişkin detaylı bilgi aldı.

Çırpanoğlu, çalışmalara ilişkin olarak, "İlçemizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Seçimde verdiğimiz sözü mahallemizde yerine getiriyoruz. Amacımız, hemşerilerimizin daha konforlu ve güvenli yollarda ulaşım sağlaması. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Asfalt çalışmaları belirlenen program çerçevesinde diğer mahallelerde de devam edecek" diye konuştu.