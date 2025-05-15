Kahramankazan'da Engelli Asker Adaylarına Uğurlama Töreni

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde temsili askerlik yapacak engelli bireyler için uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Kahramankazan Belediyesi önünde Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapacak 17 engelli birey için uğurlama töreni düzenlendi.

Aileleriyle birlikte belediye önünde toplanan engelli asker adayları, davul zurna eşliğinde oynadı.

Çocuklarının heyecanına ortak olan, gururu ve mutluluğu bir arada yaşayan aileler, cep telefonlarıyla evlatlarının mutlu gününü kayıt altına aldı.

Engelli asker adayları yapılan duanın ardından askeri görevliler gözetiminde otobüslere bindirildi.

Marşlar ve "En büyük asker bizim asker'" sloganları eşliğinde engelli bireylerin yolcu edilmesi sırasında duygulu anlar yaşandı.

Sevdikleriyle kucaklaşıp vedalaşan engelli bireyler, bir günlük temsili askerlik için Mürted Hava Meydan Komutanlığına uğurlandı.

Uğurlama törenine Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da katıldı.???????