Kahramankazan'da eTwinning Projesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Atatürk İlkokulu, farklı Avrupa ülkelerinin öğretmen ve öğrencilerinin internet üzerinden ortak projeler geliştirmesini sağlayan eTwinning Projesi'ne katıldı.

Türkiye'den 9 okul tarafından yürütülen "Doğanın Umudu Çocuklar ve Ebeveynleridir" adlı eTwinning Projesi'nde Atatürk İlkokulu da yer aldı. Projeye, öğretmenlerden Seda Denizku?u Çetinkaya rehberliğinde 4-D sınıf öğrenci ve velilerinin aktif katıldı.

Okul Müdürü Davut Zengin, yaptığı açıklamada, teknolojinin çocukları doğadan uzaklaştırdığına dikkat çekerek bu proje sayesinde hem öğrencilerin hem de ebeveynlerin doğayla yeniden bağ kurmasının hedeflendiğini belirtti.

Proje öğretmenlerinden Seda Denizku?u Çetinkaya ise doğa eğitimi yoluyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul personelinin çevreye duyarlı bireyler haline gelmesini amaçladıklarını kaydetti.