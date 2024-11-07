Kahramankazan'da 'İçimdeki Kalabalık' Kitabı Tanıtıldı

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(ANKARA)- Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, 'İçimdeki Kalabalık' adlı kitabın tanıtım ve imza gününde yazar Osman Yalınız'ı yalnız bırakmadı.

Kahramankazan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri katkılarıyla düzenlenen tanıtım gününde, yazar Osman Yalınız'ın çıkarmış olduğu 'İçimdeki Kalabalık' eseri okurlarla buluştu. Belediye'de gerçekleşen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Osman Yalınız kardeşimiz güzel bir çalışma, güzel bir eser ortaya çıkarmış. Bizler de kendisini gönülden desteklemek amacıyla bu imza gününde bir araya geldik. Bu güzel eser başta Osman Yalınız kardeşime ve tüm okurlara hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Eserin yazımından itibaren desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'na teşekkür ederek sözlerime başlayan yazar Osman Yalınız, şiirin uzun bir yolculuğa benzediğini, varış noktasına ulaşmanın en kestirme yolunun ancak şiirlerden geçebileceğini belirtti.

Hayat yolculuğunun bir yansıması olarak şiirlerini derlediğini dile getiren Yalınız, "Duygu ve düşüncelerimi aktardığım bin bir emek ve özveri ile çıkarılan kitabımı beğenilerinize sunuyorum. Başta Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu olmak üzere destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yazar Osman Yalınız, konuşmasının ardından ilçenin baş harflerinden oluşan akrostiş şiirini, Başkan Çırpanoğlu'na hediye etti.