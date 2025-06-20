Kahramankazan\'da Karne Sevinci

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, 40 eğitim kurumunda 12 bin öğrenci karnesini alarak yaz tatiline girdi.

Gazi İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, öğrenciler ve velileri katıldı.

Sınıfları gezen Kaymakam Parlar ve beraberindekiler, öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet etti, karnelerini ve çeşitli hediyeler verdi. Karnelerini alan öğrencilerin sevincine veliler de destek verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere tavsiyelerde bulundu.

Bu eğitim öğretim yılını da Kahramankazan'da başarılı bir şekilde geride bıraktıklarını belirten Yıldırım, öğrencilerden yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını ve sanal dünyadan çok fazla vakit geçirmemelerini istedi.

Tören, okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.