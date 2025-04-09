Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası Dolayısıyla Program Düzenlendi

(ANKARA)- Kütüphaneler Haftası, Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programla kutlandı. Programa Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt katıldı.

Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası, bu yıl da öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle kutlandı. Kahramankazan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programa, Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Baykurt, İlçe Emniyet Müdürü Erol Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Kahramankazan İlçe Müftüsü Abdullah Yalman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Albayrak, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, "Bir Çocuk, Bir Öğretmen, Bir Kitap, Dünyayı Değiştirir" teması altında öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle devam etti.

Türk tarihinin önde gelen masal, şiir, roman ve hikaye yazarlarını canlandıran öğrenciler, kitapların ve kitap okuma alışkanlığı edinmenin önemine vurgu yaptı.