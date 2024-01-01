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Kahramankazan'da Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Kahramankazan'da Mekke'nin Fethi Programı Düzenlendi

Kahramankazan ilçesinde, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, şiirler ve ilahiler seslendirildi. İlçe Müftüsü Mahmut Ay, gençlerin milli manevi değerlere bağlı yetiştiğini vurgulayarak, programın gençlerin aileleriyle birlikte katılmasıyla mutlu olduğunu belirtti.

Kahramankazan\'da Mekke\'nin Fethi Programı Düzenlendi
01.01.2024 - 11:45,
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Kahramankazan ilçesinde, Mekke'nin fethinin 1393'üncü yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Müftülük toplantı salonunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Şiirler ve ilahiler okunan programda, "Çağrı" adlı film gösterildi.

İlçe Müftüsü Mahmut Ay, yılbaşının farklı kültürlerde farklı biçimlerde kutlandığını belirterek, "Bizde 1 Ocak, Peygamber Efendimizin Mekke'yi fethetmek için Medine'den yola çıktığı tarihtir. Gençlerimizin bunu iyi öğrenmesi gerekiyor. Maalesef popüler, dayatmacı kültür bize bunları unutturdu." dedi.

Programa katılanlar arasında gençlerin çoğunlukta olmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Ay, "Siz bu gençliğe ister Z kuşağı, ister başka şey deyin, Elhamdülillah imanlı bir gençlik yetişiyor. 31 Aralık gecesi gençlerimizin aileleriyle burada olması, gençlerimizin milli manevi değerlere bağlı yetiştiğinin de bir göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: AA
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