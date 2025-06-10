Kahramankazan\'da Otomobil Yangını

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi Zümrüt Sokağı'ndaki bir apartmanın açık otoparkında park halinde bulunan O.O'ya ait 06 CBF 274 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.