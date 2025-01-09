Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Hüseyin N. ile müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Diğer tutuksuz sanıklar ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Tepebaşı, Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hiçbir görevinin ve sorumluluğunun olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık H.N. ise kapıcı olduğunu, K Blok'un yapılmasıyla bir ilgisinin bulunmadığı savunarak beraatını istedi.

Müştekilerden Tuğçe Demir de tutuksuz sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Demir, "Sanıkların uzun süre tutuksuz yargılanması biz aileleri derinden üzmektedir. Bu yüzden tüm sanıkların tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, tarafların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın tutuklanmasına diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Şubat'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.