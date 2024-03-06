Kahramanmaraş Elbistan'da TOKİ tarafından yapılan konutların yarısı teslim edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Elbistan'da TOKİ tarafından yapılan konutların yarısı teslim edildi

Kahramanmaraş Elbistan\'da TOKİ tarafından yapılan konutların yarısı teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 3 bin 628 konutun yarısı hak sahiplerine teslim edildi. Elbistan'da evleri yıkılan afetzedeler için yapılan konutların inşası sürüyor. İnşa edilen konutların yarısı teslim edilirken, kalan kısmın ise 2 ay içerisinde teslime hazır hale getirilmesi planlanıyor.

06.03.2024 12:20
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden ikincisinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde TOKİ tarafından yapılan 3 bin 628 konutun yarısı hak sahiplerine teslim edildi.

7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Elbistan'da evleri yıkılan ya da ağır hasar alan afetzedeler için yapılan konutların inşası sürüyor.

Taşburun ve Karaelbistan mahallelerinde geçen yıl martta temeli atılan ve 2+1 ile 3+1 olarak inşa edilen konutların yarısı hak sahiplerine teslim edilirken, kalan kısmın ise 2 ay içerisinde teslime hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, AA muhabirine, ihalesi yapılan ve yer teslimi gerçekleştirilen blokların tamamının inşasında sona gelindiğini söyledi.

İki ay içinde ilçedeki konteyner kentlerin tamamını boşaltmayı hedeflediklerini belirten Gürbüz, şöyle konuştu:

"Gerçekten olağanüstü bir çaba var. Bir yıl gibi kısa sürede yaklaşık 3 bin 628 bağımsız bölümü tamamlamak ve bunlardan yüzde 50'sinin kurasını çekip vatandaşlara teslim etmek muhteşem bir başarı. Elbistanlılar olarak 'Bu büyük afetin üzerinden nasıl kalkarız?' diye endişe duyarken, bugün gelinen noktada devletin o muhteşem ve ihtişamlı gücüyle tüm hak sahiplerinin talepleri yerine getirildi. Onların yıkılan bağımsız bölümlerinin, hanelerinin, evlerinin yeniden teslimi 1 yıl içerisinde yapılıyor, bu gerçekten büyük bir başarı, çok mutluyum."

Gürbüz, kırsal mahallelerde inşa edilen köy evlerinin de yüzde 80'inin tamamlandığını ve büyük oranda tesliminin yapıldığını dile getirdi.

Mehmet Gürbüz, Elbistan'a yapılan tüm çalışmalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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