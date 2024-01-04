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Kahramanmaraş İtfaiyesi 2023'te 12 bin 504 olaya müdahale etti - Son Dakika
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Kahramanmaraş İtfaiyesi 2023'te 12 bin 504 olaya müdahale etti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 12 bin 504 olaya müdahale etti. İtfaiye Daire Başkanlığı, 23 istasyon, 78 araç ve 412 personelle 7 bin 130 yangın, 2 bin 619 kurtarma, 12 boğulma, 513 trafik kazası ve 2 bin 230 diğer itfaiye olaylarına müdahalede bulundu. Ekipler, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok ekip arkadaşını kaybetmelerine rağmen görevlerini büyük özveriyle gerçekleştirerek afetzede vatandaşın yanında yer aldı. Yıl içerisinde paydaş kurumlarla ortak tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ekipler, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını arttırmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş İtfaiyesi 2023\'te 12 bin 504 olaya müdahale etti
04.01.2024 - 14:56,
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 12 bin 504 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı geçen yıl 23 istasyon, 78 araç ve 412 personelle, 7 bin 130 yangın, 2 bin 619 kurtarma, 12 boğulma, 513 trafik kazası ve 2 bin 230 diğer itfaiye olaylarına müdahalede bulundu.

Ekipler, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta birçok ekip arkadaşlarını kaybetmelerine rağmen görevlerini büyük özveriyle gerçekleştirerek afetzede vatandaşın yanında yer aldı.

Yıl içerisinde paydaş kurumlarla ortak tatbikat ve eğitimler gerçekleştiren ekipler, vatandaşların afet ve acil durumlara karşı bilinç ve müdahale hızını arttırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA
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