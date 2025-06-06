Kahramanmaraş'ta 110 Yeni Köy Evi Tamamlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 110 Yeni Köy Evi Tamamlandı

06.06.2025 13:22
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası inşası tamamlanan 110 köy evi, vatandaşları buluşturdu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde 110 köy konutunun inşasını tamamladı. Bakan Kurum, Sır Barajı manzarasına karşı yapılan evlerin görüntülerini paylaşarak, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğrayan Kahramanmaraş'ta köy evlerinin yapımını tamamlıyor. Onikişubat ilçesine bağlı Kızılseki Mahallesi'nde de 121 dönüm alan içerisinde 3 tipten oluşan 110 köy evinin inşası tamamlandı. Vatandaşlar Sır Barajı manzaralı köy evlerine taşınmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kızılseki Mahallesi'nden görüntüleri, depremzede Adem Akpınar'ın 'Devletim çifte bayram yaşattı' sözlerini alıntılayarak paylaştı. Bakan Kurum, "Milletimiz yuvalarına kavuştu ya bizim bayramımız da bayram oldu. Yıl sonuna inşallah tüm kardeşlerimiz evlerinde olacak" ifadelerini kullandı.

'ADANIN İÇİNE KURULMUŞ BİR KÖY'

Paylaşımda yer alan hak sahibi Adem Akpınar, "Devletimiz bize çifte bayram yaşattı. Biz olsak, bu şekil ev yapamazdık. Bütçemiz yetişmezdi, imkanlar el vermezdi. Bizim köyümüzün en büyük avantajı önünün rüzgara açık olması. Adanın içine kurulmuş bir köy" dedi.

'ÇALIŞMALARI FİLM SEYREDİYORMUŞ GİBİ İZLEDİK'

Mahallelilerden Mehmet Akpınar, depremin ardından çalışmaların hemen başladığını anlattı. Akpınar, "Köyde olunca çalışmaları birebir görüyorsun. Sanki sinema filmi seyrediyormuş gibi, her aşamayı tek tek yerinde gelip görme şansın var. Temeldi, inşaattı, boyasıydı, mantolamasıydı; bunu izlemek insana ayrı bir heyecan katıyor. İnşaat bitince geldik evimizin içine girdik. Abartmadan söylüyorum sanki bir villa. Belki millet, 'ilk yerleştiğiniz için güzel' diyecek ama öyle değil. Herkesin ayrı ayrı odası, evinin yapımı, düzenlemesi çok güzel. Televizyondan görünce, 'sadece seçili yerler mi' diye düşünüyordum ama hemen hemen bütün konutları gezdim, her taraf öyleymiş. Bu kadarını hayal bile edemiyorduk. Evin içinde duşa kabinden şofbene kadar en ince ayrıntısı bile düşünülmüş. Bu da insanı gururlandırıyor. Çünkü o deprem sürecini yaşayan, çadırı gören sonrasında da konteyner gören insan bu evleri hayal bile edemezdi. Devlet depremden sonra ilk gün de yanımızdaydı, bugün evimize girdik; 'bir eksiğimiz var mı' diye takip ediyor. Hala yanımızda" diye konuştu.

'BAKANIMIZ SÖZÜNÜ TUTTU'

35 yıldır köyde yaşadığını belirten Nurcan Akpınar ise yeni evlerinde şehir konforuna kavuştuklarına dikkat çekerek, "Ben böyle bir evi kafamda kurgulayamadım. Çocuklarımla beraber burada yaşayacağıma inanamadım. Sonra gelip yerleşince 'tamam oluyor' dedim. Ev çok kullanışlı. Balkonum ferah, evin içinde bir serinlik var. Yaşanacak bir yer. Geceleri rahat uyuyorum, güvende hissediyorum. Murat Kurum Bakanımızın buraya geldiğinde bir lafı aklımda kaldı. 'Her yeri kuracağız. Bir aileyi bile dışarıda bırakmayacağız' dedi. Gerçekten her yeri kurdu. O sözünü hiç unutmadım. Bakanımız bir söz verdi ve o sözünü tuttu" dedi.

'GÖRENLERİN HAYRAN KALDIĞI BİRÇOK KÖYÜ İNŞA ETTİK'

Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin de çalışmalar ile ilgili şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızla yaptığımız ikili görüşmelerde görenlerin hayran kaldığı birçok köyü inşa ettik. Burada da bir tarafımızda baraj bir tarafımızda da yeşillikler olmak üzere çok güzel bir proje oldu. Çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'müzün koordinasyonunda il genelinde yaklaşık 400'ün üzerindeki kırsal köy ve mahallelerimizde bu imalatları gece gündüz demeden, cansiperane şekilde yapmaya devam ediyoruz."

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 110 Yeni Köy Evi Tamamlandı - Son Dakika

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