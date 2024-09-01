Kahramanmaraş'ta 15 Hektar Orman Yandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 15 Hektar Orman Yandı

Kahramanmaraş\'ta 15 Hektar Orman Yandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, 18 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar orman alanı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

01.09.2024 12:26
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KAHRAMANMARAŞ'ta dün başlayan ve 18 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı.

Dün saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Kürtül Mahallesi'nin Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki kızılçam ormanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 150 personel; 15 arazöz, 2 itfaiye, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 greyder ile alevlere müdahale etti. Şiddetli esen rüzgar ve arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, söndürme çalışmalarına havadan da 2 helikopter destek verildi.

Yaklaşık 18 saatlik çalışma sonunda yangın, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında 15 hektar kızılçam orman yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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