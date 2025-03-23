Kahramanmaraş'ta 22'nci İftar Coşkusu

Yirmiikigün Mahallesi'nde 22'nci Ramazan'ın, 22'nci iftarı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Yirmiikigün Mahallesi sakinleri, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşamak amacıyla 22'nci günün 22'nci iftarında bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi bereketi yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesine bağlı Yirmiikigün Mahallesi'nde bir iş insanı tarafından organize edilen ve 22 rakamlarının bir araya geldiği iftar programında mahalle sakinleri bir araya geldi.

"Gerçekten çok uyumlu olmuş"

2 bin kişinin katıldığı iftar organizasyonuna katılan Yirmiikigün Mahallesi sakinlerinden Süreyya Bozgeyik, "Çok güzel bir şey yapmışlar hepsinden Allah razı olsun. Ramazanımız kalabalıkla, neşe ile ve huzur ile daim olsun. Ülkemizi rabbim kötü şeyler yaşatmasın, depremi yaşadık biz burada, birliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı.

"Yirmiikigün Mahallesi'nin Ramazan'ın 22'sinde 22'nci orucumuzu açtık"

Organizasyona ailesi ile katılan Zübeyde Karakale, "Bugün burada çok güzel bir organizasyonda hep birlikte bir arada orucumuzu açtık. Çok güzel bir organizasyondu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bizim planladığımız durum"

İftarı organize eden Bekir Kılıç ise 2 yıldır organizasyonlarının devam edeceğini belirtti.