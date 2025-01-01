Kahramanmaraş'ta 4 Büyüklüğünde Deprem

Kahramanmaraş'ta deprem anı kamerada
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verdiği bilgiye göre, Kahramanmaraş Elbistan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.31'de meydana gelen depremin derinliği 5,81 km olarak ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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