Oğlunu öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Oğlunu öldürüp intihar etti

Oğlunu öldürüp intihar etti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan olayda, Derviş Nebi Köse isimli bir baba, oğlu Oğuz Kağan Köse ile evlerinde tartıştıktan sonra onu tabancayla vurdu ve ardından aynı silahla intihar etti. Baba ve oğul, hastaneye kaldırılmalarına rağmen hayatlarını kaybettiler.

22.02.2024 16:15
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde baba ve oğul arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonrası oğluna tabancayla ateş eden baba, daha sonra aynı silahla kendi canına kıymak istedi. Olayda ağır yaralanan baba ve oğlu hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SOKAKTA DA DEVAM ETTİ

Derviş Nebi Köse, (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde çıkan tartışma feci şekilde sona erdi. Sokağa yayılan tartışma sırasında baba, oğluna ateş etti.

HASTANEDE CAN VERDİLER

Oğlunu tabancayla vuran Köse, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Elbistan, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • eyup yamak: Millet cinnet geçiriyor.Allah sonumuzu hayreylesin.. 103 3 Yanıtla

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