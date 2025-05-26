Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk boğuldu.
Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait Kılavuzlı Sulama Kanalı'na giren yabancı uyruklu 12 yaşındaki Musto C., akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı-Üstü Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kanaldan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Boğulma Olayı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?