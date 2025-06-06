Kahramanmaraş'ta buruk bayramlaşma

- Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ederek, dua edip gözyaşı döktü

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, bayram namazının ardından Kapıçam Deprem Şehitleri ve Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti. Kabir ziyareti yapan vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü.

Kurban Bayramı'nın birinci gününde 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda hüzün hakim oldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelen vatandaşlar, kabirleri temizledi, çiçek bıraktı, su dökerek Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti. Depremde eşini, çocuğunu, anne-babasını kaybeden çok sayıda vatandaşın mezar başında gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bazı vatandaşlar mezar taşlarını okşayarak dua ederken, bazıları ise yanlarında getirdikleri su bidonlarıyla mezarları yıkayıp güller bıraktı.

Mezarlık ziyareti yapan Burhanettin Yazıcı, "Aynı binada oturuyorduk, komşumuz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin hüzünlüyüz ve çok şehidimiz var" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Hallak ise, "Bugün bayramda mezarlığa geldim ve mezarı suladım. Allah rahmet eylesin, hayat boş" dedi.