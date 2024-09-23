Kahramanmaraş'ta Darbetme Olayı

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Kahramanmaraş'ta bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla 2 kadın yakalandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Andırın ilçesinde N.Y'nin darbedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden videonun paylaşıldığı belirtildi.

Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesinden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darbettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.