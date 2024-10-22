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Kahramanmaraş'ta Deprem Davası

Kahramanmaraş\'ta Deprem Davası

Müteahhit Avşaroğlu, kuyu iddialarını reddederek iftira atıldığını savundu, mahkeme tutukluluğu uzattı.

22.10.2024 20:49
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KAHRAMANMARAŞ'ta, depremde yıkılan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları ile ilgili görülen davada tutuklu müteahhit Şahin Avşaroğlu (53), savunmasında binanın altında kuyu olduğuna dair kendisine iftira atıldığını öne sürerek, "Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz dangalak mıyım?" dedi. Bu sözler üzerine mahkeme başkanı, Avşaroğlu'nu üslubunu bozmaması için uyardı.

6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 42 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı Bad-ı Saba Konutları ile ilgili 1'i tutuklu 10 kişinin 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın 3'üncü duruşması görüldü. Kahramanmaraş 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Şahin Avşaroğlu, tutuksuz sanıklardan müteahhidin kardeşi ve ortağı İsmail Avşaroğlu (50), mimari proje müellifi Hülya Kaptanoğlu (42), şantiye şefleri Ömer Faruk Tatarlı (29), Ali Enes Çakallıoğlu (29), zemin etüt raporu müellifi Lütfi Varol (42), yapı denetim firması yetkilisi Ahmet Fatih Tekerek (42), binada ölenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklar statik proje uygulama ve denetçisi Hacı Kocabaş (58), mimari proje ve uygulama denetçileri Hasan Tümer (69) ve Alper Ömer Doğan'ın (37) katılmadığı duruşmada Şahin Avşaroğlu, savunmasında binayı yönetmeliklere, ruhsat ve projeye uygun yaptığını söyledi. Suçlamaları kabul etmeyen Avşaroğlu, şunları söyledi:

SANIK AVŞAROĞLU: BİNANIN ALTINA KUYU YAPACAK KADAR DANGALAK MIYIM?

"Buranın projesi ruhsatı 15 katlıdır. Bunun 15 katlı olması kararını alan belediyedir ve bizde buna uygun olarak projelerimizi işin başından beri yapıyoruz. Bu olayın başından beri sürekli bir konu ortaya atılıyor araştırmadan şahsıma iftira atarak. İlk başlarda sosyal medyada beton dökülüyormuş, içinde taş parçaları varmış. Karot numuneler geldi; deprem görmüş, birçok deprem kuvvetine maruz kalmış binanın karot değeri Allah'a binlerce şükür yönetmeliğin üstünde çıktı. Donatları alındı donatı değerleri yönetmeliğin üzerinde çıktı. O bitti 'Binanın altında kuyu var.' Ben memlekette işini temiz yapan güvenilir bir insanım. Bir binanın altına kuyu yapacak kadar affedersiniz dangalak mıyım?"

MAHKEME BAŞKANI: BU ÜSLUPTA KONUŞURSAN BENİM DE CANIM SIKILIR, YASAL İŞLEM YAPARIM

Mahkeme başkanının üslubunu bozmaması için uyardığı Avşaroğlu, canı sıkıldığı için söylediğini belirtmesi üzerine hakim, "Bu üslupta konuşursan benim de canım sıkılır, o zaman da yasal işlem yaparım. Savunmanı belli bir üslup çerçevesinde yap" dedi.

Özür dileyerek savunmasına devam eden Avşaroğlu, 21 aydır yüksek güvenlikli kapalı cezaevinde olduğunu, sıkıntılar yaşandığını, bu nedenle tahliyesini talep etti.

Diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Şahin Avşaroğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verip davayı 22 Ocak 2025'e erteledi.

Kaynak: DHA

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