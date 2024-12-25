Kahramanmaraş'ta Deprem Davası Süreç Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'ndaki 83 kişinin ölümüne ve 16 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık S.O. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmada yer almadı.

Sanık S.O, önceki beyanlarını yinelediğini belirterek suçsuz olduğunu savundu.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 5 Şubat 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.