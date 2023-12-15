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Kahramanmaraş'ta deprem hasarlı cezaevleri tamir edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem hasarlı cezaevleri tamir edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı. Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hükümlü ve tutukluları barındırmak amacıyla faaliyete geçirildi.

Kahramanmaraş\'ta deprem hasarlı cezaevleri tamir edildi
15.12.2023 - 16:16,
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Kahramanmaraş'ta "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinde hasar alan cezaevlerinin tadilatı tamamlandı.

Kahramanmaraş Açık Ceza İnfaz Kurumu ve Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, hükümlü ve tutukluları barındırmak, ıslah etmek ve topluma kazandırmak amacıyla faaliyete geçirilerek hükümlü ve tutuklu kabulüne başladı.

Çevre illere nakledilen tutuklu ve hükümlülerin peyder pey tekrar kente gönderilmesi bekleniyor.??????????????

Kaynak: AA
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