Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın sanıklarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın sanıklarının yargılanması devam ediyor

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıkların duruşmaya video konferans aracılığıyla katıldığı, diğer sanıkların ise savunmalarını tekrar ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Ekim'e erteledi ve sanıklar hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildiği ifade edildi.

19.07.2024 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 41 kişinin yaşamını yitirdiği Pınar Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, başka dosyadan tutuklu sanıklar Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt bulundukları cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile müştekiler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, inşaatın kooperatif tarafından yapıldığını kendisinin de kooperatifte yönetici olduğunu belirtti.

Binanın 36 yıllık yapı olduğunu belirten Tepebaşı, şunları söyledi:

"Ben teknik eleman değilim, yöneticiler inşaatın yapımında sorumlu değildir. İnşaatın yapımında sorumlu olan 1 imar ve 5 mühendis bulunmaktadır. Bunları da odaları ve belediyeler denetlemektedir. Bu ekibi de daha önce yönetim kurulunda olan A.Ş. oluşturmuştur. Sonuçta, bunlar kendi ifadeleriyle de görevlerini en güzel bir şekilde yapmışlardır. İnşaatı başında sonuna kadar deprem yönetmeliklerine, mimari ve mühendislik şartlarına uygun olarak tamamlamışlardır. Son kez denetlenerek yapı kullanma izin belgesi verilmiştir. Bu belge, inşaatın garanti belgesidir. Bina yapılalı da 36 yıl olmuştur. Benim yetkim, bilgim ve sorumluluğum olmayan inşaattan dolayı tutukluyum. Beraatımı talep ediyorum."

Diğer sanıklar, Necati Kaptanoğlu ve Çetin Kurt da bir önceki duruşmadaki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talep ediliyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Konferans, Deprem, Pınar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın sanıklarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:14:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan apartmanın sanıklarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement