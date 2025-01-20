Kahramanmaraş\'ta Depremden Hasar Gören Binaların Yıkımı Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören binaların yıkımı devam ediyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Onikişubat ilçesi Ali Sezal Bulvarı üzerinde hasar gören 9 katlı apartman iş makinesi yardımıyla yıkıldı.
Hafriyat, iş makineleriyle kamyonlara doldurularak belirlenen döküm sahalarına taşındı.
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