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Kahramanmaraş'ta Edebiyat Festivali

5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, dünya genelinden edebiyatçıları bir araya getiriyor.

22.04.2025 10:18
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "5. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri"nde, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından şair, yazar ve fikir insanları, edebiyatseverlerle bir araya geliyor.

Şiir dinletisi, söyleşi, atölye çalışması, panel ve konferans gibi birçok etkinliğin düzenlendiği programa katılanlar arasında, Kolombiyalı şair Lauren Mendinueta, İspanyol gazeteci ve yazar Fernando Del Val Sanz, Nijeryalı yazar Toyin Adewale-Gabriel, Hint şair Sonnet Mondal ve Filistinli şair ve yazar Prof. Dr. İbrahim Nasrallah yer alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, Yedi Güzel Adam ile anılan şehrin "edebiyatın başkenti" olduğunu belirterek, "Şehrimizin bu yönüyle her zaman gurur duyduk. Yedi Güzel Adam'ı içerisinde barındırmış, bundan sonra da bu kimliğini devam ettirmiş. Halen çok sayıda yazarımızı, şairimizi barındıran, manevi ruh dünyası çok geniş bir şehir." dedi.

Bu yıl program kapsamında 8 dalda Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri vereceklerini ifade eden Görgel, şöyle konuştu:

"Artık 'Kahramanmaraş Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri' geleneksel bir hal aldı. 5 yıldır yapıyoruz. Çok ilgi var. Özellikle gençlerin, edebiyata gönül verenlerin çok ciddi manada beklediği bir program. Nitelik anlamında da çok üst bir seviyeye taşındı. Bu sene çok daha önemli. Biz UNESCO'ya aday gösterilen şehirlerden bir tanesi olduk. İnşallah Fransa'da ülkemizi edebiyat alanında temsil etmiş olacağız."

Ödül töreni ve kapanış 27 Nisan'da

Etkinlik kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde "Edebiyat Konuşmaları" programında yarın Mesder Buluşması yapılacak, 24 Nisan'da Sadık Yalsızuçanlar okurlarıyla bir araya gelecek.

Kaan Murat Yanık, Ali Emre, Lauren Mendinueta ve Mustafa Akar'ın konuşmacı olduğu "Küresel Edebiyat Sistemine İtiraz Etmek" söyleşisi ile Betül Nurata, Fernando Del Val Sanz, Naime Erkovan ve Necip Tosun'un konuşacağı "İnsanın Anlam Arayışı ve Gerçeği Kurgulamak" başlıklı program, 26 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Programın son günü 27 Nisan'da "Edebiyatın Değiştirici Gücü" söyleşisinde Mukadder Gemici, Ömer Erdem, Mehmet Narlı ve Toyin Adewale-Gabriel konuşacak. Aynı gün "Yapay Zekanın Edebiyatı-Anlatı Tehlikeye Düşüyor mu?" söyleşisinde Güray Süngü, Sonnet Mondal, Sadık Yalsızuçanlar ve Aykut Ertuğrul katılımcılarla buluşacak.

Yine 27 Nisan'daki "Filistin Direnişinde Edebiyatın Yeri" programında, Peren Birsaygılı Mut, Cengiz Tomar ve İbrahim Nasrallah konuşma yapacak.

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri'nin kapanış programı da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Okan Bayülgen'in üstleneceği gecede, Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri sahiplerini bulacak. Programda ayrıca İncesaz grubu sahne alacak.

Etkinlikler hakkında detaylı bilgiye "kahramanmaras.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Edebiyat Festivali - Son Dakika

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