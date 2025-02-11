Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Tatili

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Nurhak ve Çağlayancerit ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki tüm okulların bugün tatil edildiği belirtildi.
Öte yandan, ilçelerden Elbistan'da bugün taşımalı eğitim yapılmayacağı, ayrıca Pazarcık'ta 3, merkez Dulkadiroğlu'nda 19, Onikişubat'ta ise yaklaşık 20 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.
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