Kahramanmaraş'ta Eşe Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Eşe Bıçaklı Saldırı

Kahramanmaraş\'ta Eşe Bıçaklı Saldırı

Vedat Kılınç, boşanma davasından çıkan eşi Dilber Kılınç'ı bıçaklayarak tutuklandı.

10.10.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta, boşanma davası duruşmasından çıkışta eşi Dilber Kılınç'ı (43) bıçaklayarak ağır yaralayan Vedat Kılınç (45), tutuklandı. Kahramanmaraş Barosu avukatları ise adliye önünde saldırıyı kınadı.

Dün sabah saatlerinde boşanma davası duruşmasından çıkan Vedat Kılınç, eşi Dilber Kılınç'ı bıçakladı. Vücuduna aldığı 8 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Dilber Kılınç, ambulansla Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından Vedat Kılınç, polis tarafından gözaltına alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Dilber Kılınç'ın hayati tehlikesi devam ederken, eşi Vedat Kılınç ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Vedat Kılınç, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kahramanmaraş Barosu avukatları ise öğle vakti kadına yönelik şiddeti protesto etmek için adliye önünde bir araya geldi. Ellerinde dövizler taşıyan avukatlar adına gazetecilere açıklama yapan Kahramanmaraş Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Aysın Bilginer, Türkiye'de kadına şiddetin; kadının yaşam ve beden hakkına zarar verecek şekilde dün bir kez daha yaşandığını belirterek, "İlimiz adliye binası önünde boşanma aşamasındaki kadınımız duruşma sonrası eşi Vedat Kılıç tarafından vahşice duygularla bıçaklı saldırıya uğramıştır. Üzüntümüzün, öfkemizin tarifi yok. Duyduğumuz her cinayet ve şiddet haberinin bu yaşananları sıradanlaştırmaya ve kabullenmeye yönlendirmesine izin vermeyeceğiz. Etkin olarak uygulanmayan kadına karşı şiddetle mücadele süreçlerinin, yaşanan cinayetleri ve şiddeti normalleştirmesine göz yummayacağız" dedi.

Son zamanlarda Türkiye'de kadına yönelik şiddetin gittikçe arttığına dikkat çeken Avukat Aysın Bilginer, "Yaşanılan elim olaylar azımsanamaz, küçümsenemez, münferit kabul edilemez. Kadın cinayetlerindeki ve kadına yönelik şiddetteki korkunç artış, kadın üzerinden yürütülen yanlış politikaların sonucudur. Cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun etkin şekilde istisnasız olarak uygulanması gerekliliği hayati önem taşımaktadır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Eşe Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:56 Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı Hastane bahçesinde eşini öldürüp intihar eden adamın 22 suç kaydı ortaya çıktı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
15:20 Bakanlık, Köfteci Yusuf’u “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar“ listesine ekledi Bakanlık, Köfteci Yusuf'u "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine ekledi
15:17 Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı Ünlü dondurmacının yüzde 100 keçi sütü yalanı ortaya çıktı!
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
08:22 Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye’den ayrılıyor Ayaklarından vurulan Serhat Akın, Türkiye'den ayrılıyor
07:50 Hafta sonu plan yapanlar dikkat Meteoroloji bu kez çok net uyardı Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji bu kez çok net uyardı
01:39 Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti Birçok futbol kulübünün sahibi olan dev şirket krize daha fazla dayanamayıp iflas etti
01:02 Van’da kaybolan Rojin’in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı Van'da kaybolan Rojin'in yurttan çıkış görüntüleri ortaya çıktı
00:48 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı 2 kız öğrenciye tecavüz girişimi iddiası şehri ayağa kaldırdı
00:03 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu 3 gün önce derbiye çıkan milli futbolcu evinin yüzme havuzunda ölü bulundu
23:21 Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu Adı Galatasaray ile anılan Osayi-Samuel, iddialara son noktayı koydu
23:21 Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 18:30:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Eşe Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.