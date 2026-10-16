Kahramanmaraş\'ta garantisi dolan çay makinesi kullanım ömrü sürdüğü için değişecek

Kahramanmaraş İl Tüketici Hakem Heyeti, garanti süresi dolan ve tamir edilemeyen elektrikli çay makinesinin, kullanım ömrünün sürmesi nedeniyle yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Onikişubat ilçesindeki mağazadan elektrikli çay makinesi satın alan tüketici, garanti süresi dolan ürününü tamir ettirmek için servise gönderdi. Yedek parçası bulunamadığı gerekçesiyle onarılamayan ürün, tüketiciye geri gönderildi.

Tüketiciler Birliğinin yönlendirmesiyle İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran kullanıcının talebini inceleyen heyet, ürünün kullanım ömrünün sürmesine rağmen tamir edilememesi nedeniyle yenisiyle değiştirilmesine hükmetti.

"Tüketicilerin hakları kullanım ömrü boyunca devam ediyor"

Tüketiciler Birliği Genel Başkan Vekili Nesih Tanrıverdi, AA muhabirine, garanti süresinin dolmasının tüketicilerin tüm haklarını kaybettiği anlamına gelmediğini söyledi.

Tüketicilerin garanti süresi sona erdiğinde bütün haklarının bittiğini düşündüklerini belirten Tanrıverdi, bu nedenle arızalanan ve tamir edilemeyen ürünlerin çoğu zaman yenisiyle değiştirilmek üzere satın alındığını anlattı.

Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Aslında tüketicilerin kafasındaki yanlış bir algıyı da yıkan bir karar çünkü tüketiciler, genellikle garanti süresi bittiğinde bütün haklarının sona erdiğini düşünüyor. Garanti süresi bittiğinde ürün arızalandığında ve tamir edilemediğinde de çoğu zaman ürünü bir kenara atmak ve yenisini almak zorunda kalıyor. Halbuki garanti süresi bitse bile tüketicilerin hakları, ürünün kullanım ömrü boyunca devam eder. Her ürünün kullanım ömrü farklı olabiliyor. Tüketiciler, ürünün kullanım ömrü boyunca gerekli yedek parçaya ulaşma ve arızalanması durumunda ücret karşılığında tamir hizmeti alma haklarına sahip. İmalatçı ve ithalatçılar da bu süre boyunca servis hizmeti sunmak ve gerekli yedek parçaları bulundurmakla yükümlü."

Karara konu olan olayda tüketicinin umudunu keserek yeni bir ürün almaya yöneldiğini anlatan Tanrıverdi, ürünün kullanım ömrünün sürmesi nedeniyle gerekli tamir hizmetinin sağlanması ve yedek parçanın temin edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tüketicilere hukuki hakları konusunda bilgi vererek hakem heyetine başvurmalarını önerdiklerini belirten Tanrıverdi, başvuru sonucunda heyetin tüketici lehine karar aldığını söyledi.

Tanrıverdi, benzer sorunlarla karşılaşan tüketicilerin tüketici hakem heyetlerine ücretsiz başvurabileceklerini, başvuruların şahsen veya e-Devlet üzerinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.