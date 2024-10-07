Kahramanmaraş\'ta Güvenlik Değerlendirmesi

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" sonrasında değerlendirmelerde bulundu.

Ünlüer, Dulkadiroğlu Ekipler Amirliği önünde gerçekleştirilen ve Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından canlı yayınlanan "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Terör, düzensiz göç, asayiş, narkotik, organize, mali ve siber suçlarla mücadele önlemlerine ilişkin bilgi veren Ünlüer, kent genelinde bir ayda 3 bin 7 asayiş olayının meydana geldiğini, 2 bin 406 zanlının yakalandığını ifade etti.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında 405 operasyonda gözaltına alınan 427 şüpheliden 40'ının tutuklandığını, 9'una adli kontrol işlemi uygulandığını ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktardı.

Organize, mali ve ekonomik suçlarla mücadele konusunda da çalışmaların devam ettiğini belirten Ünlüer, siber suçlarla mücadele kapsamında ise toplam 4 bin 630 sosyal medya hesabı üzerinde çalışma yürütüldüğünü ve terör iltisaklı 430 hesaba işlem yapıldığını vurguladı.

Trafik olaylarına da değinen Ünlüer, kentte 4 ölümlü ve 399 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiğini, kontrolü sağlanan 132 bin 989 araçtan 21 bin 66'nin sürücüsüne idari para cezası uygulanıp, 910 aracın trafikten men edildiğini ve 362 kişinin sürücü belgesine el konulduğunu söyledi.

Vali Ünlüer, 86 bin 326 düzenli göçmenin barındığı kentte, jandarma ve polis ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 14 operasyonda, gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü tutuklandığını ve 770 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Göç İdaresi Müdürü Orhan Veli Sarı ile ilgililer katıldı.