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CENAZESİNE ULAŞILDI
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binayı yıkarken enkazın altında kalan iş makinesi operatörü Muhammed Gök'ün (28) cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonunda ulaşılan Gök'ün cenazesinin çıkarılışını gören yakınları sinir krizi geçirdi. Muhammed Gök'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta İş Makinesi Operatörünün Cenazesine Ulaşıldı - Son Dakika