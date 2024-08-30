Kahramanmaraş\'ta Kamyonla Çarpışan Araç Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ercan Toprak yönetimindeki 46 AIB 123 plakalı hafif ticari araç, Önsen Kavşağı'nda, M.K. idaresindeki 52 ACM 573 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü Toprak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Toprak'ın cenazesi morga kaldırılırken, kamyon sürücüsü M.K. ise gözaltına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, hafif ticari aracın kavşağa giren kamyonla çarpıştığı görülüyor.
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