Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Müdahele

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(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın ilçesi Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyor.

OGM'nin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."