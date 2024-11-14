Kahramanmaraş\'ta Orman Yangınına Müdahele

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın ilçesi Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyor.
OGM'nin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Onikişubat'ta meydana gelen orman yangınına müdahale ediyoruz. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."
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