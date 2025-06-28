Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde dün sabah çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün başlayan yangına, 3 helikopter, 9 arazöz, 6 su tankı, 1 dozer, 1 greyder, 5 ilk müdahale aracı, 5 orman muhafaza memuru ve 75 personelle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Müdahele Devam Ediyor - Son Dakika
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