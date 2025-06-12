Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında savcıdan talep: 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında savcıdan talep: 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi

Kahramanmaraş\'ta Palmiye Sitesi davasında savcıdan talep: 22 yıl 6\'şar ay hapis cezası istendi
12.06.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu, 1'i firari 3 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 150 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nin depremde yıkılmasıyla ilgili 1'i tutuklu, 1'i firari 3 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan üst sınır olan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'ndeki Palmiye Sitesi'nin 6 Şubat'ta meydana gelen ilk depremde yıkılarak 150 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla ilgili Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşmaya, tutuksuz jeoloji mühendisi Ömer Tarakçıoğlu (55), taraf avukatları ile ölenlerin yakınları katıldı. Tutuklu müteahhit Ali Babaoğlu'nun (62) SEGBİS sistemiyle bağlandığı duruşmaya firari müteahhit Hacı Mehmet Ersoy (81) katılmadı.

ÖNCEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Duruşmada ilk olarak sitenin yapıldığı arsanın sahiplerinden Yüksel Erayman tanık olarak dinlendi. Erayman ifadesinde yıkılan binalarla ilgili bir ilgisinin olmadığını, binayı Ali Babaoğlu'nun yaptırdığını söyledi. Daha önce savcılıkta verdiği ifadesinde "Siteyi Hacı Mehmet Ersoy ile Ali Babaoğlu yaptırdı" sözlerinin hatırlatılması üzerine Erayman, önceki ifadesini kabul etmedi.

'ZEMİNDEN 2 METRE SU ÇIKTIĞINI GÖRENLER VAR'

Ardından sanıkların savunmasına geçildi. Suçlamaları reddeden Ali Babaoğlu, tahliyesini talep ederek, "İki rapor arasında çelişkiler var, bu nedenle yeni bir rapor alınması elzemdir. Ayrıca dükkanlarda defalarca tadilat yapılmıştır. Zeminden 2 metre su çıktığını görenler var. Bunların da dikkate alınmasını talep ediyorum" dedi.

Ömer Tarakçıoğlu ise daha önce savunmalarına ekleyecek bir şeyinin olmadığını belirtti. Sitede yakınlarını kaybedenler ise sanıkların olası kasttan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı da esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında, dosyadaki bilirkişi raporlarıyla her 3 sanığın da bilinçli taksirle hareket ettikleri anlaşıldığı, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak siteyi inşa ettikleri ve depremde sitenin yıkılmasına ve insanların ölüm ve yaralanmasına sebebiyet vererek üzerlerine atılı 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerinin sabit olduğu gerekçesiyle sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan üst sınır olan 22 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarını, hükmün açıklanmasıyla birlikte Ali Babaoğlu'nun tutukluluk halinin devamının, Ömer Tarakçıoğlu ile Hacı Mehmet Ersoy'un da tutuklanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara son savunmalarını yapmaları için duruşmayı 26 Haziran'a erteledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Mahkeme, Deprem, Güncel, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında savcıdan talep: 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konya’da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi Konya'da tamirhanede sandalyeden düşen adam can verdi
Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti Diyarbakır Barosu, Narin Güran davasına katılma talebinin reddine itiraz etti
Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı Bebeğini çatıda ölüme terk eden anne tutuklandı
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya’yı devirdi A Milli Kadın Basketbol Takımı, Rusya'yı devirdi
Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga Boşanan çift ile yakınları arasındaki tekme ve yumruklu kavga
Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı Galatasaray, Leroy Sane ile görüşmelerin başladığını açıkladı
Yunanistan’da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi Yunanistan'da içme suyunda uranyum tespit edildi, iki köyde su kullanımına yasak getirildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak

20:16
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
Oyuncu Metin Keçeci gözyaşları içinde isyan etti: İcralık oldum, intiharın eşiğine geldim
19:37
ABD Başkanı Trump: İsrail’in İran’a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
ABD Başkanı Trump: İsrail'in İran'a saldırısı güçlü ve olası ihtimal
09:09
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!
08:44
Murat Ülker’den markasının reklam yüzü Osimhen’e servet
Murat Ülker'den markasının reklam yüzü Osimhen'e servet
08:41
Gerginlik altına yaradı Tarihi zirve test edildi
Gerginlik altına yaradı! Tarihi zirve test edildi
08:25
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 5 suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi
08:15
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
Elon Musk duyurdu: Arabanız yattığı yerden para kazanacak
08:11
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi
08:00
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
İran-ABD gerilimi petrolü vurdu! Akaryakıtta psikolojik sınır aşılıyor
07:28
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
Trump: Orta Doğu tehlikeli bir yer haline gelebilir
01:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan ABD’ye nükleer resti
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ABD'ye nükleer resti
01:01
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 900 çalışanı işten çıkaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 20:48:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Palmiye Sitesi davasında savcıdan talep: 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.