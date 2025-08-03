Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 5 kişi yaralandı.
Esat A. idaresindeki 34 BGS 521 plakalı otomobil, Yamaçtepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı Yanık Petrol Kavşağı'nda ekip aracıyla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Esat A, otomobildeki Seher A. ve Adem Ö. ile ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Polis Aracı ile Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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