Kahramanmaraş'ta Sağanak ve Kar Yağışı

Kahramanmaraş'ta sağanak etkili oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yağan sağanak kent merkezinde etkili oldu, kuzey ilçelerinde kar yağışı başladı.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bir çok ilde olduğu gibi Kahramanmaraş'ta etkili olmaya başladı. Kent genelinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, etkili olan yağışta otomobiller ilerlemekte güçlük çekti. Su birikintilerinin oluşması trafikte olumsuzluklara neden oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri olarak adlandırılan Elbistan, Göksun, Ekinözü ve Nurhak'ta ise kar ve karla karışık yağmur yağdığı bildirildi.