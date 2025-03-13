Kahramanmaraş'ta Sıra Yenileme Projesi

Öğrenciler, yeniliyor sıralar okullara dönüyor

Kahramanmaraş'ta meslek liseli öğretmen ve öğrencileri, eski sıraları yenileyerek yeniden eğitime kazandırarak önemli bir geri dönüşüm sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meslek liseli öğretmen ve öğrencileri, eski sıraları yenileyerek yeniden eğitime kazandırarak önemli bir geri dönüşüm sağlıyor.

TOKİ 21. Yüzyıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kullanılamaz hale gelen eski okul sıralarını yenileyerek tekrar eğitime kazandırıyor. Deprem sonrası zarar gören okullara da destek sağlanan projeyle, geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe büyük katkı sağladığı ifade edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okula getirilen eski sıralar, öğrenciler tarafından titizlikle yenilendiği ifade edildi.

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alan Şefi Ramazan Çekiç, "Buraya gelen sıralar makinelerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getiriliyor. Bu, büyük bir geri dönüşüm projesi. Devletimiz için de önemli bir tasarruf sağlanıyor" dedi.

Bölüm öğretmenlerin Muhammet Ali Çelebi de, "Bu sayede atık malzemeler hurdaya gitmek yerine tekrar kazanılmış oluyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz döner sermaye kapsamında çalışarak aile bütçelerine katkı sağlıyor" diye konuştu.

Proje deki çalışmalarda yer alan Metal Teknolojisi Alan Şefi Mahmut Tütüncü de, "Hurda halde gelen sıraları tamamen yenileyerek tekrar okulların hizmetine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Geri döşüm çalışmalarında yer alan 10. sınıf mobilya öğrencisi Şeref Can Tunç da "Sıra yenileme çalışmalarına katılıyoruz. Bu sayede hem el becerilerimiz gelişiyor hem de ufak da olsa bir gelir elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar 150 eski sıranın kendilerine teslim edildiğini belirten Okul Müdürü Mehmet Gazi Ergören, İlk etapta 500 sırayı yenileneceklerini, bu sayede depremde zarar gören okullara katkı sağlayacaklarını kaydetti.