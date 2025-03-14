Kahramanmaraş'ta Toptancılar Sitesi İnşaatı Hızla İlerliyor

Kahramanmaraş'ta çalışmalar sürüyor: Toptancılar sitesi hızla yapılıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ticari hayatın yeniden canlanması için yapımına başlanan 'Toptancılar Sitesi' inşaatı hızla devam ederken yıl sonuna kadar tamamlanıp teslim edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde inşası süren Toptancılar Sitesi'nin 117 bölümden oluştuğu bildirildi. Bölgede konteyner ve çadırda faaliyet gösteren esnaflar, yeni iş yerlerine kavuşacakları günü ise heyecanla bekliyor.Depremzede esnafların mağduriyetini gidermek ve şehirde ticari hareketliliği artırmak amacıyla başlatılan projenin, modern ve dayanıklı olacağı kaydedildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla, geçici barınma alanlarında faaliyet gösteren toptancı esnaflarının kalıcı iş yerlerine geçerek müşterilerine daha iyi hizmet sunabileceği aktarıldı. Çalışmaların sürdüğü bölge dron ile havadan görüntülenirken, yoğun mesainin sürdüğü gözlemlendi.

Bölgede esnaflık yapanlardan Erol Gürocak, "Toptancılar dükkanlarını yapıyorlar çalışmalar da gayet güzel hızla ilerliyor herkes memnun sıkıntı yok iş yerlerimizi bekliyoruz" dedi.

Esnaflardan İlhan Torun'da," En yakın tarihte iş yerlerimize geçmeyi planlıyoruz. Çalışmalar hızla sürüyor emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.