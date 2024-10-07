Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta tırda 30 kilo 350 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen B.İ'yi takibe aldı.
Şüphelinin kullandığı tırda narkotik köpeğiyle arama yapan ekipler, 30 kilo 350 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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