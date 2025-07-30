Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 bin 432 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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