Kahramanmaraş\'ta yangında mahsur kalan bebek kurtarıldı

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KAHRAMANMARAŞ'ta yangın çıkan evde mahsur kalan bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenip hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şeyh Adil Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki isimleri öğrenilemeyen anne ve bebeğin bulunduğu dairede öğle saatlerinde yangın çıktı. Paniğe kapılan anne evden çıkarken, bebeği ise içeride mahsur kaldı. Evden yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da eve girip bebeği kurtardı. Pusetiyle birlikte çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen bebek, sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastaneye götürülen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında evde zarar oluştu. Evde yapılan incelemede, yangına prizde unutulan şarj aletinin neden olduğu tespit edildi.