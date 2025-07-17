Kahramanmaraş\'ta Yaz Kursları

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü (KAMEK) yaz kursları sayesinde gençler tatillerini verimli geçiriyor.

Genç KAMEK bünyesinde açılan yaz kurslarında, katılımcılar alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de yeni dostluklar ediniyor.

Gençlerin yaz tatilini daha verimli, üretken ve sosyal bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen 20 farklı kursta, eğitmenler eşliğinde çeşitli branşlarda eğitim veriliyor.