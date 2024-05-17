Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yerinde dönüşüm ofisi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yerinde dönüşüm ofisi kuruldu

Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası yerinde dönüşüm ofisi kuruldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Onikişubat Belediyesi tarafından yerinde dönüşüm ofisi kuruldu. Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, depremden etkilenen ilçede yeniden inşa ve ihya sürecini hızlandırmak istediklerini belirtti. Yerinde dönüşüm ofisi, hak sahipliği kontrolü, proje dosyası hazırlama, ruhsat süreci takibi gibi hizmetler sunacak.

17.05.2024 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesince yerinde dönüşüm ofisi kuruldu.

Onikişubat Belediyesi Yerinde Dönüşüm Ofisi'ni ziyaret eden ve çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, depremden etkilenen ilçede yeniden inşa ve ihya sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Depremde evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşların evlerinin yeniden inşası konusundaki sürece katkıda bulunmak ve projeleri hızlandırmak istediklerini ifade eden Toptaş, önceliklerinin asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin izlerini kaldırmak olacağını ifade etti.

Toptaş, "Şuanda Kahramanmaraş'ta çok önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Depremzede vatandaşlarımız için kalıcı konutlarımızın yapımı bir taraftan devam ediyor. Yine şehir merkezimizde de Emlak Konut ve TOKİ vasıtasıyla hem konutlarımızın hem de iş yerlerimizin yükseldiğini görüyoruz. Bizler de sürece katkı sunmak adına çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi orta hasarlı yapıların durumuydu. Malumunuz Büyükşehir Belediyemizden gelen dosyalar ve üniversitelerimizin hazırlamış olduğu raporlar doğrultusunda güçlendirilmesi uygun olan orta hasarlı yapılarımızın ruhsatlandırma işlemlerini başlattık." diye konuştu.

Yerinde dönüşüm projesinin hızlanması ve vatandaşlara destek olma adına belediye bünyesinde yerinde dönüşüm ofisini hayata geçirdiklerini anlatan Toptaş, şunları kaydetti:

"Meclis kararıyla yerinde dönüşümden faydalanacak olan arsalarda taban alanının yüzde 40'dan yüzde 60'a çıkarılmasını sağlayarak yerinde dönüşümün hızlanmasına olanak tanıyacağız. Ofisimizde, hak sahipliği kontrolü ve yaşanan problemlere çözüm sunma, kredi ve hibe kullanımları hakkında bilgi verilmesi, mülkiyet ve ilgili yapılaşma koşulları hakkında bilgi verilmesi, mülkiyet ile ilgili çap başvurusu öncesi kat irtifakı ve kat mülkiyetlerinin arsa payına dönüştürülmesi ve cins değişikliği işlemleri yapılabilecek. Yine ofisimizde, proje dosyası hazırlanmasında rehberlik, ruhsat süreci takibi, yerinde dönüşüm projeleri ile ilgili tebligat işlemleri ile hibe ve kredi dosyalarının onay aşaması süreç takiplerini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile büyük bir koordinasyon içerisinde gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA

Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş, Onikişubat, Deprem, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yerinde dönüşüm ofisi kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:16 Kripto para düzenlemesi TBMM’ye sunuldu İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları Kripto para düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! İşte 10 soruda merak edilenler ve yanıtları
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde üstüne müjde Kredi limitleri artırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı
14:59 Antalyaspor’un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
14:19 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e açıkça soruldu: Cemaatçi misiniz?
14:16 “Evet-Hayır“ yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti "Evet-Hayır" yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti
15:02 O ayaklar Çağla Şıkel’in mi Hayranlarını inandırmak için video paylaştı O ayaklar Çağla Şıkel'in mi? Hayranlarını inandırmak için video paylaştı
14:59 Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı Motokuryeyi bıçaklayarak öldüren şüphelinin babası da tutuklandı
14:40 Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi Yeni taşındıkları eve yerleşemeden tahliyeleri istendi
14:34 Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti Hangi kuruma kaç makam aracı tahsis edilecek? Tasarruf genelgesinde detaylar netleşti
14:19 Alacak tartışmasında kan aktı Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu Alacak tartışmasında kan aktı! Keserle kafasına ve bacaklarına vurdu
14:10 Sergen Yalçın Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti ancak 3 şartı var
13:58 Uçakta panik anları Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü Uçakta panik anları! Kalbi duran yolcuyu AK Partili vekil hayata döndürdü
13:54 Çorum’da koca dehşeti Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti Çorum'da koca dehşeti! Boşanma aşamasında olduğu eşi ve baldızını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 16:49:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta deprem sonrası yerinde dönüşüm ofisi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement