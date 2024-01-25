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Kahramanmaraş'ta yıkılan apartman davası başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yıkılan apartman davası başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde yıkılan ve 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyyan Apartmanı'nın davası başladı. 3'ü tutuklu 4 kişi, 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan yargılanıyor. Müteahhit Muhammet Karaaslan, kaçak katın binanın yıkılmasına neden olduğunu ve bunu kendisinin yapmadığını savundu. Duruşmada ölenlerin yakınları da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş\'ta yıkılan apartman davası başladı
25.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:58
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KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerde yıkılarak 52 kişinin hayatını kaybettiği ve bilirkişi raporunda kaçak kat yapıldığı belirtilen Reyyan Apartmanı'nın davası başladı. 3'ü tutuklu 4 kişinin 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada müteahhit Muhammet Karaaslan, binanın yıkılmasına kaçak katın neden olduğunu ve bunu kendisinin yapmadığını belirterek, "Kaçak kat, binaya ilave 6 ila 8 ton yük bindirmiş ve binanın statik sistemini tamamen bozmuştur" dedi.

Kahramanmaraş 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, depremde yıkılan binada ölen 52 kişinin yakınlarıyla tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz Nasuh Atılgan'ın katılmadığı duruşmaya tutuklu sanıklar Muhammet Karaaslan, Mesut Vahit Kazancı ve Harun Gümüşer cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Duruşmada ilk olarak Mesut Vahit Kazancı'nın savunması alındı. Suçlamaları kabul etmeyen ve sağlık sorunları nedeniyle acil tahliyesini isteyen Kazancı, Harun Gümüşer'in teklifi üzerine binada fenni mesul olarak görev aldığında inşaatın 5'nci katta olduğunu ve birkaç defa bakmak için gittiğinde bir aksaklık göremediğini söyledi. Bir süre sonra başka işleri nedeniyle görevi bıraktığını belirten Kazancı, "Bu apartmanın statik projesini ben hazırlamadım. Ayrıca bu apartmana sonradan ilave kat çıkıldığını öğrendim. Bu durumun binanın statiğini olumsuz etkilemiş olabileceğini düşünüyorum. Binanın altında bulunan işyerlerindeki taşıyıcı kolonlara da zarar verilmiş olabilir. Bilirkişi raporunu kabul etmiyorum, raporda neden kusurlu gösterildiğimi anlayamadım. Bu apartmandan dolayı kusurum yoktur. Ben bir tek Harun Gümüşer'i tanıyorum. Kaçak katı kimin yaptığını da bilmiyorum" diye konuştu.

'KAÇAK KAT, BİNANIN STATİK SİSTEMİNİ TAMAMEN BOZMUŞTUR"

Binanın müteahhidi Muhammet Karaaslan ise suçlamaları kabul etmedi. Binayı bir üre sonra diğer sanık Nasuh Atılgan'a devrettiğini kaydeden Karaaslan, kendisini şöyle savundu: "Depremlerde oluşan yer ivmeleri, proje tasarımında kullanılan etkin yer ivmelerinden çok üstündedir. Deprem neticesi yıkılan binanın hasarlı olan kolon, kiriş ve temellerden alınan numunelerden normal sonuç vermesi beklenemez. 5 tane temelden 2 tane kirişten olmak üzere toplam 7 tane karot örneği alınmıştır. Alınan bu karot örnekleri de uygun muhafaza edilmemiştir. Karot sonuçlarından bazılarının yanlış değerlendirilmesi malzemelerin kalitesizliğini belirlemez. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Reyyan Apartmanı'nın depremde yıkılmasına neden olan kaçak katı zaten benim yapmadığım iddianamede de var. Kaçak kat, binaya ilave 6 ila 8 ton yük bindirmiş ve binanın statik sistemini tamamen bozmuştur."

Harun Gümüşer de suçlamaları kabul etmedi. Gümüşer, hem yapı denetim firması olduğunu hem de inşaatlar yaptığını ve değil yıkık orta hasarlı binasının dahi olmadığını ifade ederken, Reyyan Apartmanı'nın yönetmeliklere uygun yapıldığını söyledi.

Duruşmada söz verilen ölenlerin yakıları da sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Şikayetçi olanlardan Serap Arıcıoğlu, konuşurken gözyaşlarına hakim olamadı. Binada kız kardeşini kaybettiğini belirten Arıcıoğlu, "Benim tek kardeşimdi. 6 aylık evli, 4 aylık da hamileydi. Depremden 2 gün önce cinsiyetini öğrendik, erkek olacaktı. Hayallerimiz vardı. Ben kardeşimi geri getirebilir miyim? Benim 2 çocuğumun teyzesiydi. Ben de teyze olacaktım" diyerek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mesut Vahit Kazancı'nın sağlık sorunlarının cezaevinde kalmasına engel olup olmadığının tespiti için Kazancı'nın hastaneye sevkine karar verip davayı erteledi.

Kaynak: DHA
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