Kahramanmaraş'ta Yıkım Oranı Yüzde 97 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Yıkım Oranı Yüzde 97

Geniş Video İzle

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 97'ye ulaştı.

01.11.2024 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta yıkım oranı yüzde 97'ye ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası ağır hasar alan binaların yıkımının yüzde 97'si tamamlandı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı konutların yıkıları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor. Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen yaklaşık 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 97'lik bölümü yıkılarak ortadan kaldırıldı.

Şehir merkezinde rezerv alan ilan edilen alanlardaki yıkımlar ise devam ediyor. Vatandaşların ilgiyle takip etti yıkımların kısa sürede tamamlanması isteniyor. İl geneli toplam 35 bin 933 ağır hasarlı bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 3 bin 367'sinin mahkeme sürecinde olduğu, 244'ünün ise kültürel varlık olduğu öğrenildi.

Yıkım alanlarından kaldırılan hafriyatlar geri dönüşüme aktarılmak üzere döküm sahalarına bırakılıyor.

Esnaf Hasan Demir, "Ağır hasarlı binalar yıkılıyor ve yıkım oranı da güzel. Esnaf olarak izleyip takip ediyoruz biraz toz var ve bu konuda biraz zor durumdayız. Kısa sürede işlerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesini bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Belediye, Güncel, Deprem, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Yıkım Oranı Yüzde 97 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
20:38 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu
20:13 Fatih Terim, Panathinaikos’u pişman etti Fatih Terim, Panathinaikos'u pişman etti
20:09 İspanya’daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş İspanya'daki büyük afette can kaybı arttı: 1 yıllık yağış 8 saatte düşmüş
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 14:50:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Yıkım Oranı Yüzde 97 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.