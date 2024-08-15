Güncel

Şehirlerarası yolcu otobüslerinin karıştığı trafik kazaları sonrası, Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsleri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliklerini sağlayabilmek amacıyla kontrol noktalarında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve emniyet kemeri denetimi yaptı.

Denetimde, otobüs şoförleri ve yolcular emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıldı.