Kahramanmaraş\'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi davası devam ediyor

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'ta 57 kişinin ölümüne ilişkin 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan, Atilla Öz, Ferhat Bülent Özer ve Tevfik Tepebaşı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Lütfi T, Nebi K. ile müştekiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, neyle suçlandığını ve suçunun ne olduğunu bilmediğini belirterek müteahhit olmadığını savundu.
Tepebaşı, üzerine atılan suçları kabul etmeyerek şunları kaydetti:
"Kooperatifin bütün evraklarını noter ile Ticaret ve Sanayi Odası dahil araştırmışlar. Benim bu kooperatifle ilgili yetkim ve sorumluluğum olmadığını tespit etmişlerdi. İddianamede belirtildiği üzere inşaat ruhsatında müteahhit bölümünün boş olduğu yöneticilerin müteahhit olmayacağı tespit edilerek benim müteahhit olmadığımı da doğrulamışlardır. İddianamede yine anladığım üzere mimar ve mühendisler inşaat ruhsatını imzalayarak çıkarmışlar, inşaatın projesini alırken beni kesinlikle karıştırmamışlardır. İnşaatın uygulama sorumluluğunu üzerine alan mühendis, inşaat ruhsatına imza atarak yapımını takip edeceğini taahhüt etmiştir. Yapım sürecinde de beni karıştırmamışlardır. İnşaatın her safhasının temelden itibaren belediyece denetlendiği benim bu safhada da yetkili ve sorumluluğum imzam olmadığı yine iddianamede belirtilmiştir."
"Deprem çok şiddetli oldu" savunması
Depremin çok şiddetli olduğunu bununla birlikte Ebrar Sitesi bölgesindeki binaların yıkıma uğradığını dile getiren Tevfik Tepebaşı, "Bir kooperatif inşaatı 5 yıl sürmektedir. Ebrar Sitesi'nin tamamlanması 15 yıl sürmüştür. Bir kooperatif 1 yıl içerisinde ancak 3 blok yapabilir. 'Kooperatifçe yapılan 11 blokun tamamını Tevfik Tepebaşı yaptı' demek akıl ve mantık işi değildir. Yetki ve sorumlu olmadığım bir kooperatiften dolayı sorumlu tutulmam ve cezaevinde bulunmamın yasal olmadığına inanıyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.
Tutuklu sanık Ahmet Doğan, Ebrar Sitesi'nde çok sevdiği kişilerin öldüğünü söyledi. Savunması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Doğan, "Kayın babam tutukludur. Biz nereye kaçacağız. İki çocuğum üniversitede okuyor. 14 aydır çocuklarımı görmüyorum. Mahkemenin duruşunu bozmak istemiyorum ama ben hatamı anlayamıyorum. Yani tanık beyanlarına bakıyorum, delillere bakıyorum, projeye bakıyorum ve hatamı anlayamıyorum, bulamıyorum. Salondaki herkesten çok özür diliyorum. Aynı acıları yaşadığınızı çok iyi biliyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Ben ve ailem 6 Şubat'tan beri halen enkaz altındayız." diye konuştu.
Müştekilerden Elif Sarıkaya, Ebrar Sitesi L Blok'ta 7 yıl kiracı olarak oturduğunu, depremlerde 2 çocuğunu kaybettiğini, kendisinin de depremde yaralandığını ve tedavisinin halen sürdüğünü belirterek sorumlu kişilerden şikayetçi olduğunu söyledi.
Müştekilerden Zeynep Çivi de kardeşiyle birlikte enkazdan 4 gün sonra çıkarıldıklarını, psikolojik sorunlarının halen devam ettiğini dile getirerek sanıklardan şikayetçi olduklarını kaydetti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, firari sanık Mustafa Timurbanga'nın yakalama emrinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Ebrar Sitesi davası devam ediyor - Son Dakika
Samsun'un Canik ilçesine bağlı İmamlar Mahallesi'nde gerçekleşen muhtarlık seçiminde, muhtar adayları ve bazı vatandaşlar, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle itirazda bulundu ve suç duyurusunda bulundu. İddialara göre, mahallede tanımadıkları kişilerin oy kullandığı, kullanılmayan veya olmayan yerlere ikamet verildiği belirtildi. Muhtar adayları, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.
Samsun'un Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen NARVAS uygulamasında şüpheli bir araçta çok sayıda suç aleti bulundu. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 1 adet polis rozeti, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 obje, uyuşturucu madde sarma kağıdı, elektronik sigara ve likit, uyuşturucu kullanım aparatları, esrar öğütme aleti, teleskopik cop, elektronik terazi, bıçak ve sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan soruşturma başlatıldı.
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından Ankara'daki girişimciler, iş insanları ve potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek amacıyla Kadın Girişimci ve Yatırımcı ile ilgili bir panel düzenlendi. Panelde, kadın girişimciliğinin arttırılması, kadınların karşılaştığı sorunlar ve ekonomiye katkıları konuşuldu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle paniğe kapılan bölge sakinleri, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle güvende kaldı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İsias Otel davasında, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan 2'sinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. İsias Otel'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 72 kişiyle ilgili olarak 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Mahkeme, otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ve inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Ağrı Valisi Mustafa Koç, Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar ve beraberindekileri makamında kabul etti. Vali Koç, polislerin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yaptığını belirterek, Polis Haftası'nı kutladı. İl Emniyet Müdürü İpar ise, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Konyaaltı Belediyesi meclis üyeleri, Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Törende büyük bir coşku vardı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12'nci yüzyılda inşa edilen ve Kayseri'nin en eski eserlerinden biri olan Gülük Camii'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, cami ve çevresindeki tarihi yapıları inceleyerek, vatandaşlarla sohbet etti.
31 Mart Yerel Seçimlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı AK Parti adayı Yusuf Alemdar, görevi Ekrem Yüce'den devraldı. Belediye binasına gelen Alemdar, adeta insan seliyle karşılandı.
Ağrı'da yapılan bir operasyonda, il jandarma komutanlığı ve gümrük ekipleri tarafından bir tır dorsesinde yapılan aramada 7 ton 700 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?