Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele

Tarım Bakanı Yumaklı, kahverengi kokarca ile mücadelede sabır ve işbirliği vurgusu yaptı.

19.04.2025 16:47
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kahverengi kokarcayla mücadeleye ilişkin, "Bu komple bir mücadele, bu mücadeleden galip geleceğiz, ondan hiçbir şüphemiz yok. Sadece biraz sabır, disiplin ve hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var." dedi.

Yumaklı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde yaptığı açıklamada, enstitünün dünyada örneği bulunmayan 90 yıllık bir kurum olduğunu söyledi.

Enstitüde özellikle kalite, verim artışı ve yeni AR-GE çalışmaları yapıldığını belirten Yumaklı, son dönemde ise Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile fındık bahçelerinin yenilenmesine ilişkin önemli çalışmalar ortaya konulduğunu ifade etti.

Küresel iklim değişikliğinin çok çeşitli etkilerinin artık şiddetli şekilde görülmeye başladığını vurgulayan Yumaklı, bazen zirai don, bazen de kahverengi kokarca gibi zararlıların etkileriyle bunları gözlemlediklerini anlattı.

Yumaklı, kahverengi kokarcanın sadece bu yıla ait bir konu olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"2017 yılında ülkemize Gürcistan'dan giriş yapmış bir zararlıdan bahsediyoruz ancak 2022-2023 pandemi yaptığı bir döneme denk geldi. Kahverengi kokarcanın etkilerinden muzdarip olan 13 ilimizin valileriyle birlikte kasım ayında bir toplantı yaptık. Orada mücadele planımızı oluşturduk, hep birlikte istişare ettik ve uygulamaya aldık. 46 ilde, 624 yerde farklı versiyonlarıyla bu mücadele devam ediyor."

Sadece ilaç değil biyoteknik mücadelenin de önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, feromon tuzaklardan kahverengi kokarcanın düşmanı olan samuray arısına kadar birçok yöntemi kullandıklarını aktardı.

Kahverengi kokarcayla mücadelede, kırsalda ilaçlanması gereken depo, odunluk, kullanılmayan bina gibi yaklaşık 400 bin yapı olduğunu tahmin ettiklerini dile getiren Yumaklı, ancak uygulamaya başlandıktan sonra 660 binin üzerinde bu tür yapının ilaçlandığını kaydetti.

"1 milyon samuray arısını doğaya salmış olacağız"

Yumaklı, samuray arısı üreten Fındık Araştırma Enstitüsünün biyoteknik mücadelenin önemli örneklerinden biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bütün dünyada, kahverengi kokarcayla mücadele eden ülkelerin, samuray arısı üretimiyle ilgili yayımladıkları rakamlar var. Şu ana kadar bizim gördüğümüz, farklı ülkelerin en fazla 240 bin üreteni oldu. Ancak geçtiğimiz yıl sadece Türkiye çapında 200 bin üretilmişti, TAGEM'in bağlı enstitüleri 1 milyona kadar çıkmış olacak. Yani kahverengi kokarca mücadelesiyle 1 milyon samuray arısını biz doğaya salmış olacağız."

Kahverengi kokarcanın sabit bir zararlı olmadığını dile getiren Yumaklı, "35 kilometre uçabilen, çok kolay kolay da etkilenmeyen bir zararlı. Başta fındık ağaçları olmak üzere çok önemli ölçüde yeşil meyvelere, sebzelere zarar veriyor, dolayısıyla bu mücadele son derece önemli." diye konuştu.

Mücadelenin, sadece Bakanlığın yaptığı eylem planını uygulanmasıyla mümkün olmayacağını ifade eden Yumaklı, "Aynı zamanda vatandaşlarımızın da bize bu konuda destek olmaları gerekiyor. Bunu hep ifade ediyoruz yani bir bölgede, bir köyde, bir alanda yüzde 90 oranında siz gerekli ilaçlamayı yaparsınız ama yüzde 10 buna ilgi göstermezse, daha sonra yapmış olduğunuz tüm mücadelenin boşa gitmesi mümkün." dedi.

Yumaklı, kahverengi kokarcayla mücadele alet ve ekipmanlarının kırsal kalkınma destekleri arasına alındığını ve yüzde 50 hibe desteği sağlandığını söyledi.

Kahverengi kokarcayla mücadeleye katkı veren tüm paydaşlara teşekkür eden Yumaklı, "Çünkü bu komple bir mücadele, bu mücadeleden galip geleceğiz, ondan hiçbir şüphemiz yok. Sadece biraz sabır, disiplin ve hep birlikte çalışmaya ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Fındık Araştırma Enstitüsündeki Biyolojik Mücadele Laboratuvarı'nda doğaya salınacak samuray arılarının ana kolonilerinin parazitlenmesini gerçekleştirdi.

Keşap ilçesi Düzköy köyündeki ilaçlama çalışmalarını da inceleyen Yumaklı, feromon tuzaklarla ilgili bilgi aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahverengi Kokarca ile Mücadele - Son Dakika

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