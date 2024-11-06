Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Kahverengi Kokarca ile Mücadele Toplantısı

Ordu'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için muhtarlarla toplantı yapıldı.

06.11.2024 15:47
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Altınordu Ziraat Odasınca bir otelde muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, zararlıya karşı yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar anlatıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmasında muhtarların önemli rol oynadığını söyledi.

İyi bir iş birliğiyle kısa sürede, fındığın pandemisi olarak adlandırdıkları kokarcadan kurtulmayı temenni eden Tepe, "Yine eskisi gibi tarımdaki güzel çalışmaların devamını diliyorum." dedi.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ise zararlıyla mücadele için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirterek, "Belki birçok vatandaşımız 'Bizde şu an yok, kayboldu" gibi bir algıya kapılmış olabilir. Esasen kokarca şu anda tam istediğimiz pozisyonda." diye konuştu.

Kahverengi kokarca ile kışlaklarda yapılan mücadeleyi anlatan Akça, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk defa Türkiye'de ve Ordu'da yapılan bir mücadele. Geçen sene hiçbir şey bilmememize rağmen sayın Valimizin önderliğinde yapılan toplantıda ilgililerin katkılarıyla 40 bine yakın kışlak ilaçladık. Bütün riskleri alarak bu ilaçlamayı geçen sene yaptık ve başarısını gördük. Artık bu sene daha tecrübeliyiz, ne yapacağımızı biliyoruz. Geçen sene bununla alakalı ilaç bile yoktu. Ama şu anda ruhsatlı en az 8-9 ilaç var. Biz ne yapacağımızı bu sene çok daha iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu hamleyi mümkün olduğu derecede tam isabetle yapabilirsek inanıyorum ki özellikle kışlak mücadelesinde yüzde 80 popülasyonunu bitirme şansımız var."

İki aydır zararlıyı bertaraf yöntemleriyle ilgili denemeler yaptıklarını aktaran Akça, sisleme yöntemiyle güzel sonuçlar aldıklarını dile getirdi.

İlaçlama için makineler satın aldıklarını belirten Akça, ziraat mühendislerinin de yer alacağı 10 kişilik ekibin köylerde ilaçlama yapacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Altınordu, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, ordu, Son Dakika

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